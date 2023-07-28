В Нацбанке сделали заявление по поводу бумажных 200 тенге

В Национальном банке Казахстана (НБК) в связи с поступающими обращениями по отказу в приеме банкнот номиналом 200 тенге сделали заявление, сообщает zakon.kz.

В монетарном регуляторе напомнили, что банкноты номиналом 200 тенге «являются законным платежным средством и обязательны к приему по всем видам платежей на всей территории Республики Казахстан».

«Отказ в приеме по нарицательной стоимости банкнот и монет национальной валюты, находящихся в обращении на территории Республики Казахстан, которые являются законным платежным средством, влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 206 («Отказ в приеме банкнот и монет национальной валюты. – Прим. Ред.) КоАП РК», — сообщает пресс-служба НБК.

Также в заявлении отмечается, что Нацбанк «не осуществляет выпуск в обращение новых банкнот номиналом 200 тенге».

«Находящиеся в обращении банкноты данного номинала не имеют срока завершения хождения, изымаются по мере их естественного износа и замещаются монетами номиналом 200 тенге», — сообщает пресс-служба НБК.

Казахстанцам для консультации по возникшим вопросам можно обратиться в контакт-центр банка по номеру 1477.

В Казахстане изменятся правила осуществления валютных операций с 2024 года

26 июля 2023 года стало известно, что Нацбанк подготовил проект постановления, которым вносятся изменения в Правила осуществления валютных операций в Республике Казахстан и Правила мониторинга валютных операций.

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