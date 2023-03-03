В небе над Костанаем замечены таинственные светящиеся объекты

Фото светящихся шаров прислали читатели сайта alau.kz на номер Whatsapp +7-707-558-35-13.

Леонид Крайнов — житель дома в микрорайоне №5 сообщил, что увидел светящиеся шары вечером 2 марта.

«Я вышел на балкон и увидел шары в небе. Их было два. Довольно необычно они смотрелись. Я удивился. Что это может быть? Эти объекты сначала стояли потом начали двигаться. Они удалялись медленно, всё дальше и дальше. Далее они вовсе исчезли», — сообщил Леонид Крайнов.

Эти самые объекты видели жители и других городов Казахстана.

Заведующая лабораторией физики звезд и туманностей астрофизического института имени Фесенкова Любовь Шестакова рассказала, что за светящиеся объекты наблюдали казахстанцы в небе, передаетTengrinews.kz.

Шестакова рассказала, что жители нашей страны в последние несколько ночей имели возможность наблюдать на закате сближение Венеры и Юпитера. Это два самых ярких объекта на звездном небе, Венера та, что ниже и ярче, и Юпитер — чуть выше.

«Они сейчас находятся рядом на проекции неба. Их движение совпадает с движением Солнца, то есть они «встают» с утра на востоке и опускаются за горизонт на западе на закате. Сейчас эти две планеты особенно хорошо наблюдаются. Сегодня, 2 марта, вечером ожидается событие, которое называется «соединение планет». Со стороны наблюдателя с Земли они будут на ближайшем расстоянии друг от друга. Потом Юпитер будет постепенно день ото дня уходить ниже Венеры и уйдет с вечернего неба, а Венера останется на небе до лета. Они двигаются в суточном движении как Солнце и Луна с небольшим смещением день ото дня, поэтому со стороны кажется, что два огонька движутся по небу», — рассказала заведующая лабораторией физики звезд и туманностей астрофизического института имени Фесенкова Любовь Шестакова. По словам ученого, чаще мы наблюдаем на небе Марс вместе с другими планетами, а не Венеру и Юпитер. Соединение с Венерой у всех планет бывает каждые год-два, просто это чаще всего происходит незаметно для наблюдателей, то днем, то в другое неудобное время. Поэтому столь яркое зрелище «соединения» сразу двух планет невооруженным глазом можно наблюдать достаточно редко. При этом для ученых подобное явление не представляет большого интереса, так как наблюдать за планетами на фоне заходящего Солнца для них не столь удобно. Однако для наблюдателей со стороны это достаточно интересное и яркое явление.

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