В некоторых госорганах Костаная не заинтересованы в выявлении коррупционных рисков — Антикорр РК

В акимате Костанайской области на заседании комиссии по вопросам противодействия коррупции.

По словам советника председателя Агентства по противодействию коррупции Жазиры Жылкышиевой, в некоторых государственных органах области не выявляются коррупционные риски даже при их явном наличии.

«В некоторых регионах при проведении внутренних анализов и вовсе не выявлено ни одного коррупционного риска, это прежде всего указывает на формальные подходы к работе госорганов и низкий уровень ответственности первых руководителей и акимов регионов. Хочу также обратить внимание присутствующих на новые нормы антикоррупционного законодательства, предусматривающие ответственность первых руководителей не только за коррупцию подчинённых, но и статистику роста коррупционных правонарушений в государственном органе», — подчеркнула советник.

Исключить подобные факты способна лишь усиленная профилактика в том числе и проведение внутренних анализов коррупционных рисков. На заседании комиссии также обсуждены вопросы качества исполнения госорганами планов по реализации Антикоррупционной стратегии.

Аким области Архимед Мухамбетов отметил необходимость усиления работы госорганами по профилактике коррупции и поручил руководителям всех уровней в кратчайшие сроки выработать комплекс мер по устранению всех недостатков и усилению работы.

Напомним, что рабочая группа в составе зампредседателя Агентства Дмитрия Малахова, советника Председателя Агентства Жазиры Жылкышиевой и общественного деятеля Садибек Тугель пребывает в Костанайской области с рабочей поездкой. Основная цель — проведение широкомасштабной разъяснительной работы, встреча с общественностью, коллективами, проведение приемов граждан. По итогам поездки будут выработаны рекомендации по совершенствованию деятельности госорганов и общественных организаций по профилактике коррупции.

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