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В некоторых местах города разметка действительно создает неудобства для водителей — аким Костаная

alau.kz

Сообщение аким Костаная Марат Жундубаев разместил в своем инстаграм аккаунте. 

«В конце апреля текущего года подрядная организация приступила к выполнению работ по нанесению разметки в областном центре.  Разметка производилась строго по рекомендациям управления административной полиции Департамента полиции области. В последнее время в адрес ситуационного центра «IKomek» и на мою личную страницу в социальной сети Инстаграм поступают обращения от жителей города по новой дорожной разметке на улицах города. Учитывая, что в некоторых местах города, разметка действительно создает неудобства для водителей, сегодня создана рабочая группа по решению данных вопросов. Основная цель рабочей группы – изучить поступающие обращения граждан с выездом на место для возможной коррекции дорожной разметки.», — говорится в сообщении акима.

В состав группы вошли представители департамента полиции, акимата города, подрядных организаций и ответственные сотрудники ситуационного центра «IKomek».

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