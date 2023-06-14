В некоторых местах города разметка действительно создает неудобства для водителей — аким Костаная

Сообщение аким Костаная Марат Жундубаев разместил в своем инстаграм аккаунте.

«В конце апреля текущего года подрядная организация приступила к выполнению работ по нанесению разметки в областном центре. Разметка производилась строго по рекомендациям управления административной полиции Департамента полиции области. В последнее время в адрес ситуационного центра «IKomek» и на мою личную страницу в социальной сети Инстаграм поступают обращения от жителей города по новой дорожной разметке на улицах города. Учитывая, что в некоторых местах города, разметка действительно создает неудобства для водителей, сегодня создана рабочая группа по решению данных вопросов. Основная цель рабочей группы – изучить поступающие обращения граждан с выездом на место для возможной коррекции дорожной разметки.», — говорится в сообщении акима.