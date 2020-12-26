В некоторых районах Костанае есть превышение загрязняющих веществ в воздухе

Специалисты департамента экологии провели исследования воздуха и выяснили, что в Костанае есть превышение загрязняющих веществ. Это диоксиды азота и серы. Наиболее загрязненными оказались несколько улиц среди них Победы, Бородина, Абая и Чкалова, передает alau.kz

Ежегодно по всему миру увеличивается количество автолюбителей. Естественно Костанай не остается в стороне. Машин у нас тоже становится все больше. Но на что это влияет, помимо большой нагрузки на дорогах? На качество воздуха. Специалисты департамента экологии проводят его постоянный мониторинг по всему городу и в некоторых участках были обнаружены превышения загрязняющих веществ. Это связывают как раз таки с машинами.

«В районах, где мы отбирали наблюдается высокая интенсивность движения автотранспорта, высокий грузовой поток, имеется в виду большое наличие грузовых автомобилей с дизельным топливом как вот например КАМАЗы, также большой грузопоток, автобусов очень много именно на этих пересечениях», — рассказала руководитель отдела лабораторно-аналитического контроля департамента экологии Костанайской области Айгуль Абильтаева.

Превышения идут по двум показателям это диоксид азота и диоксид серы. Азот относят ко второму классу опасности, то есть высокоопасному. При небольших его концентрациях наблюдается нарушение дыхания и кашель. Сера же относится к третьему классу опасноти, то есть умеренному. Но специалисты говорят, о том, что и его действие на организм не бесследно — нарушаются функции дыхания, может воздействовать на слизистые оболочки.

«По результатам проведенного мониторинга были выявлены превышения по диоксиду азота 1 пдк, диоксиду серы 3 пдк на пересечении улиц Бородина-Лермонтова, это в районе Ао «Баян Сулу», по диоксиду серы на 1,5 пдк на пересечении улиц Победы-Касымханова это в районе зеленого базара», — добавила Айгуль Абильтаева.

В список загрязненных улиц также попала Карбышева. Но больше всего превышения были зафиксированы на пересечении Мауленова-Дощанова, район Кривого магазина и пересечение Чкалова-Абая. Тем не менее Айгуль Абильтаева уверяет, что эти превышения не так опасны для организма и их пока можно назвать незначительными. В лаборатории также пояснили, что на количество загрязнителей влияют еще и метеоусловия. То есть если ветра нет или он слабый, то вредные примеси накапливаются в воздухе, а не рассеиваются.

«Мы на постоянной основе проводим мониторинг автотранспортных средств. Это по акции «Чистый воздух» мы проводим замеры автотранспорта, проводим замеры автобусов, стараемся контролировать качество выхлопных газов на транспортных средствах», — пояснила Айгуль Абильтаева.

Всего за год было проведено 6500 проверок воздуха по 4 основным загрязняющим веществам пыль, диоксид азота, серы, углерода. Выявлено 45 нарушений ПДК.

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