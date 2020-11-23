В некоторых районах Костанайской области наблюдается рост цен на продукты питания

В магазинах Костанайской области должны увеличить количество полок, где будут продаваться социально значимые продовольственные товары, в первую очередь, социальный хлеб. А Департаменту агентства по защите и развитию конкуренции начинать проверки при фактах ценового сговора между производителями. Такие поручения дал аким Костанайской области своим подчиненным на совещании в акимате

В Костанайской области растут цены на социально значимые продовольственные товары. С начала текущего года, в среднем, они подорожали на 7%. Особенно, отмечают чиновники, рост отмечен на сахар — на 34%, гречневую крупу на 21%, картофель — на 16%, говядину на примерно 13%. Причем мониторинг цен показывает, что по отдельным продуктам питания, пользующиеся особым спросом у населения, цены выше средних областных в Карасуском, Камыстинском, Мендыкаринском, Федоровском районах и Аркалыке.

«Слабо работа идет, акимы не занимаются, есть разные законные механизмы по сдерживанию цен, а получается цен вырастут и еще раз предупреждаю, впереди праздник -1 декабря, День Независимости, цены поднимаются, держите цены, у нас достаточно в стабфонде объемов»,- поручил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Стабфонд, отмечают чиновники, закуплено социально значимых продуктов питания на 1,2 млрд тенге и товарные интервенции идут из него регулярно. К примеру, в стабфонд закуплено 5000 тонн муки 1 сорта. Города и районы выбирают муку по цене 120 тенге за килограмм. Отпускная стоимость хлеба испеченного из этой муки от хлебопекарен составляет 83 тенге за булку, а в розничной торговле цена такого хлеба должна быть не выше 87 тенге. При этом в управлении сельского хозяйства подчеркивают, для недопущения роста цен вводятся новые меры.

«В случае выявления нарушений своевременно информировать Департамент агентства по защите и развитию конкуренции о фактах ценового сговора между производителями, оптовой и розничной торговлей. Провести встречи с производителями, оптовой и розничной торговлей о недопущении необоснованного роста цен на социально значимые продовольственные товары. Своевременно проводить выборку продовольственных товаров из стабилизационного фонда и оповещения в СМИ, в магазинах обеспечить полки по реализации социально значимых продовольственных товаров, в первую очередь по социальному хлебу»,- сказал руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений Костанайской области Тимур Бисимбаев.

Помимо этого СПК «Тобол» было дано задание обеспечить максимальный запас продовольственных товаров для внутреннего потребления населения области с его постоянным пополнением. Первым делом, им поручено закупить подсолнечное масло и гречневую крупу. Аким Костанайской области так же поручил собирать более полную информацию о перечне реализуемых товаров, отпускных и фиксированных ценах на них.

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