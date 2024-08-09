В некоторых регионах Казахстана зимой будет темнеть в 15.30. Влияет ли это на преступность

В связи с переходом Казахстана на единый часовой пояс солнце в некоторых регионах страны в зимнее время будет заходить за горизонт уже после обеда. Согласно расчётам, 1 декабря 2024 года закат в Алматы наступит в 16.18, в Астане – в 16.11, в Усть-Каменогорске – в 15.31.

Informburo.kz поинтересовался в МВД, влияет ли время суток на уровень преступности в стране. В ответе на запрос редакции говорится, что на сегодня доля краж чужого имущества в общеуголовной преступности составляет 27%.

«Кражи чужого имущества и грабежи регистрируются ежедневно. В большинстве случаев кражи происходят в светлое время суток, когда люди находятся на рабочих местах либо в местах массового скопления населения, в том числе в общественном транспорте», – отмечают в министерстве.

Однако грабежи зачастую происходят в вечернее или ночное время суток, преимущественно в безлюдных и неосвещённых местах – подъездах и переулках.

В МВД добавили, что статистических данных, подтверждающих наличие освещённости местности или помещения при совершении грабежей и краж, нет.

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