Информацию предоставили в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области.

По состоянию на 15.00 20 марта зафиксировано четыре случая переливов и размытия проезжей части. Один случай на автодороге «Аркалык-Торгай» 285 км. Произошло частичное размытие водопропускной трубы. Обслуживающей организацией ведутся работы по укреплению. Проезд на данном участке обеспечен. Сегодня, 20 марта в 3.00 на третьем километре автодороги ведущей к селу Новопавловка произошло размытие проезжей части, в результате чего в целях безопасности движение для всех видов автотранспорта на данном участке ограничено движение. На месте организовано круглосуточное дежурство. После снижения уровня талых вод незамедлительно начнутся восстановительные работы. Следует отметить, что талая вода течет по естественному руслу и угрозы подтопления населенным пунктам Аулиекольского района нет. Ситуация находится под контролем оперштаба. В случае ЧС местные исполнительные органы готовы провести восстановительные работы в кратчайшие сроки «, — сообщил , и.о. руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области Алмаз Есенжолов.

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