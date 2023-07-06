В нескольких районах Костанайской области потребители получают некачественную воду

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля выявил несоответствие нормам в пробах питьевой воды в районе Майлина, Денисовском, Алтынсаринском районах. Причем эксперты утверждают, что основные причины некачественной воды связаны с изношенностью водопроводных сетей и низким уровнем воды в водоемах, откуда затем берется она для населения.

Областной департамент санитарно-эпидемиологического контроля озвучил итоги проверки качества питьевой воды и воздуха. Экспертами было исследовано почти 1200 проб воды из централизованного водоснабжения. Из них 6% не соответствовало по запаху, привкусу, мутности, цветности, жесткости и содержанию хлоридов. Больше всего несоответствий выявлено в районе Б.Майлина, Денисовском, Алтынсаринском районах и Рудном. Также сотрудники СЭС не прошли мимо скважин и колодцев. Здесь отклонения были выявлены в 15% от отобранных проб.

«Основные причины несоответствия воды — это изношенность водопроводных сетей в некоторых населенных пунктах. Также это связано с низким уровнем воды в водоемах и подземных водах и связано с природными явлениями — это в паводковый период с талыми водами идет загрязнение», — рассказала Ботагоз Курганбекова, и.о. руководителя отдела Департамента санитарно-эпидемиологического контроля по Костанайской области.))

Специалисты СЭС также ведут мониторинг атмосферного воздуха. Было взято 9 тыс. проб. Не соответствовали гигиеническим нормативам 16 проб по трем показателям — окись углерода, взвешенные вещества, сероводород. Превышение предельно-допустимой концентрации загрязняющих веществ установлено на оживленных трассах Костаная, района Б. Майлина и Денисовского района.

По словам Ботагоз Курганбековой: «Несоответствие — 0,2 процента составило. Выявлено на контрольных точках по оживленным автомагистралям. Это связно с выхлопными газами, загруженным автотранспортом. Вот по показателям — это связано с выхлопными газами. При этом в жилой зоне превышений не установлено».

По выявленным несоответствиям департамент санэпидконтроля разослал уведомления акиматам и коммунальщикам с рекомендациями принять меры по их устранению.

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