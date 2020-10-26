В нескольких районах Костанайской области выявили слабую работу мониторинговых групп

В Костанайской области отмечается слабая работа мониторинговых групп по контролю за соблюдением ограничительных мер. В регионе с начала карантинных мероприятий было выявлено более 5000 фактов нарушений. Полицейскими были составлены рапорты и направлены в СЭС. Однако только по 3% из них были составлены административные протоколы. Этот вопрос сегодня обсудили на заседании оперативного штаба Костанайской области.

С начала года в Костанайской области зарегистрировано 3 575 случаев COVID-19, из них 26 с летальным исходом. За последнюю неделю, подчеркивает глава области, отмечен прирост заболевания коронавирусной инфекции на 37 процентов. Именно в связи с этим связаны ограничительные меры в регионе. С 6 октября введено требование наличия у пассажиров, пересекающих границу, ПЦР-тестов.

«За это время учтено 14,3 тысяч лиц пересекших границу. При этом выявлено, что 872 пассажиров не имели справок ПЦР исследований. Все они помещены в карантин, проведены необходимые исследования, у 19 лабораторно подтверждено заболевание КВИ, они направлены на лечение. кроме того, 46 гражданам Российской Федерации отказано В пересечении границы ввиду отсутствия ПЦР тестирования»,- сказал аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Помимо этого в регионе работает 91 мониторинговая мобильная группа, ими с июля проведено больше 3,5 тысяч рейдов. Причем, этими группами было выявлено 352 нарушения санитарно-эпидемиологических требований, тогда как сотрудники полиции выявили почти пять тысяч таких нарушений, подчеркивает начальник департамента полиции. Он указывает на слабую работу мониторинговых групп в Аркалыке, Денисовском, Джангельдинском, Камыстинском районах.

«К тому же, мониторинговые группы работают только в дневное время, преимущественно в магазинах. В основном выявляют отсутствие перчаток, масок, антисептиков и ограничиваются лишь разъяснительной беседой. В то время когда идет усиление ограничительных мер. Без внимания остается проведение тоев и проверки объектов общественного питания после 23.00»,- говорит начальник ДП Костанайской области Бекет Аймагамбетов.

Несмотря на усиления карантинных мер, жители области и предприниматели халатно относятся к данным мерам, подчеркивают чиновники. Так 23 октября после 23.00 часов зафиксирована работа кафе «Эльзас», кафе «Лабиринт», караоке-бар «Облака», бара «Infiniti». При этом факты нарушений карантина в этих заведениях допускаются неоднократно. Аким Костаная тоже приводит свою статистику. За последнюю неделю мониторинговые группы по контролю за соблюдением ограничительных мер проверили 1 173, а выявили 49 нарушений.

«Одной из возможных причин халатного отношения со стороны населения и предпринимателей является не должное отношение к данной работе сотрудниками санитарно-эпидемиологических служб. Так следует отметить, что сотрудниками местной полицейской службы было выявлено более 5000 фактов нарушений карантинных и ограничительных мер по предупреждению коронавирусной инфекции COVID — 19. По всем нарушениям сотрудниками составлены рапорты и направлены в СЭС, для составления административных протоколов. Однако за истекший период года составлено только 166 административных протоколов или 3% от числа выявленных нарушений»,- заключил аким Костаная Кайрат Ахметов.

Аким области назвал такую ситуацию ненадлежащей и потребовал повысить требовательность к нарушителям ограничительных мероприятий от мониторинговых групп.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.