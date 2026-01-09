По данным Министерства труда и социальной защиты населения, на начало января в Казахстане проживали 54 участника Великой Отечественной войны, из них 16 — инвалиды ВОВ, сообщает informburo.kz
В это число входил и Фёдор Щеглов, который скончался 6 января на 99-м году жизни. Он был последним ветераном Великой Отечественной войны в Северо-Казахстанской области.
Согласно официальной информации, на сегодняшний день ветеранов ВОВ не осталось в Актюбинской, Атырауской, Кызылординской, Абайской, Улытауской областях , а также в Шымкенте.
В других регионах страны ветераны проживают в следующем количестве:
- Алматы — 12 человек
- Алматинская область — 9
- Восточно-Казахстанская область — 5
- Павлодарская область — 5
- Карагандинская область — 4
- Костанайская область — 4
- Астана — 3
- Западно-Казахстанская область — 3
- Туркестанская область — 3
- Мангистауская область — 2
- Акмолинская область — 1
- Жамбылская область — 1
- Жетысуская область — 1
Отмечается, что в октябре 2025 года в стране насчитывалось 86 ветеранов ВОВ, а год назад — 120. В настоящее время большинству из них около 100 лет.
Минуты решали всё: костанайские огнеборцы вывели людей из горящего дома
Ограбление с насилием и проникновением: суд вынес приговор в Костанайской области
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.