По данным Министерства труда и социальной защиты населения, на начало января в Казахстане проживали 54 участника Великой Отечественной войны, из них 16 — инвалиды ВОВ, сообщает informburo.kz

В это число входил и Фёдор Щеглов, который скончался 6 января на 99-м году жизни. Он был последним ветераном Великой Отечественной войны в Северо-Казахстанской области.

Согласно официальной информации, на сегодняшний день ветеранов ВОВ не осталось в Актюбинской, Атырауской, Кызылординской, Абайской, Улытауской областях , а также в Шымкенте.

В других регионах страны ветераны проживают в следующем количестве:

Алматы — 12 человек

Алматинская область — 9

Восточно-Казахстанская область — 5

Павлодарская область — 5

Карагандинская область — 4

Костанайская область — 4

Астана — 3

Западно-Казахстанская область — 3

Туркестанская область — 3

Мангистауская область — 2

Акмолинская область — 1

Жамбылская область — 1

Жетысуская область — 1

Отмечается, что в октябре 2025 года в стране насчитывалось 86 ветеранов ВОВ, а год назад — 120. В настоящее время большинству из них около 100 лет.

