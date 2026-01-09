USD 511.26 EUR 597.61 RUB 6.32

В нескольких регионах Казахстана больше не осталось ветеранов ВОВ

— Сегодня, 11:05
Изображение для новости: В нескольких регионах Казахстана больше не осталось ветеранов ВОВ

По данным Министерства труда и социальной защиты населения, на начало января в Казахстане проживали 54 участника Великой Отечественной войны, из них 16 — инвалиды ВОВ, сообщает informburo.kz

В это число входил и Фёдор Щеглов, который скончался 6 января на 99-м году жизни. Он был последним ветераном Великой Отечественной войны в Северо-Казахстанской области.

Согласно официальной информации, на сегодняшний день ветеранов ВОВ не осталось в Актюбинской, Атырауской, Кызылординской, Абайской, Улытауской областях , а также в Шымкенте.

В других регионах страны ветераны проживают в следующем количестве:

  • Алматы — 12 человек
  • Алматинская область — 9
  • Восточно-Казахстанская область — 5
  • Павлодарская область — 5
  • Карагандинская область — 4
  • Костанайская область — 4
  • Астана — 3
  • Западно-Казахстанская область — 3
  • Туркестанская область — 3
  • Мангистауская область — 2
  • Акмолинская область — 1
  • Жамбылская область — 1
  • Жетысуская область — 1

Отмечается, что в октябре 2025 года в стране насчитывалось 86 ветеранов ВОВ, а год назад — 120. В настоящее время большинству из них около 100 лет.



