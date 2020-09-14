В ноябре в Костанае будет официально сдана новая часть Набережной «Шагала», а именно 300 метров левого берега Тобола. На ее возведение было выделено 662 млн тенге, большая часть которых уже считается освоенными. На объекте уже завершены земляные работы и теперь здесь приступают к укладке гранита.

Первая Набережная на берегу реки Тобол в Костанае была построена в 2013 году. Первые 220 метров. Через время к ним прибавились еще 220 метров, а потом строительство и вовсе перешагнуло через Большой мост и Набережная стала увеличиваться в сторону Корейского моста. Этой весной строители начали возводить еще 300 метров новой части Набережной. Сейчас здесь завершена самая затратная часть расходов по ее возведению — земляные работы.



«На сегодня земляные работы все выполнены, ведутся работы по заливке бетона, смотровые площадки, затем все это будут облицовываться гранитом и будет продолжение второй части с левой стороны»,- сказал заведующий сектором отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костанай Нуралы Есергепов.

По словам чиновников, проблем с проектом нет. Все идет по срокам и в самое ближайшее время здесь начнут укладывать гранитные плиты. Завершить все работы должны уже в ноябре, в это же время здесь должны появиться и малые архитектурные формы. Правда, какие именно, в акимате не рассказали. Помимо этого на этой части Набережной установят комплекс спортивных тренажеров.



«Подрядная организация из Алматы «Сапа-курылыс», у нас они не работали, но в этом году у них 3-4 объекта в городе. Общая сумма строительно-монтажных работ — 662 миллиона»,- говорит Нуралы Есергепов.



Что касается продолжения проекта по строительству Набережной дальше к Корейскому мосту, то пока это не известно. Но в акимате Костаная подчеркнули, что готовится проект по соединению у построенной Набережной и Притобольского парка. Но пока не известна ни сумма работ, ни тонкости проекта, ни получит ли он денег из госбюджета.



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