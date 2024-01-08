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В новогодние праздники 25 нетрезвых водителей выявили полицейские в Костанайской области. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.
Все они привлечены к административной ответственности в виде ареста и лишены прав на 7 лет .
В новогодние праздники полицейские департамента полиции Костанайской области несли службу в усиленном варианте.
За нарушения ПДД в этот период выявлено около полутора тысячи участников дорожного движения. В том числе 6 водителей, управлявшие автомобилем, будучи лишенными права управления.
В ведомстве отметили, что за истекший 2023 год по вине пьяных водителей совершено 16 ДТП, в которых четверо погибло и 30 человек получили различные телесные повреждения.
В ДП Костанайской области призывают водителей к строгому соблюдению правил дорожного движения.