В новогоднюю ночь в родильных домах республики родился 181 ребенок, из них 105 мальчиков и 76 девочек, одна двойня в Мангистауской области. Об этом сообщает министерство здравоохранения РК.

Самое большое количество новорожденных, родившихся в праздничную ночь, зарегистрировано в Туркестанской области – 34 малыша, на втором месте – г.Алматы и Алматинская область, где появились на свет по 17 новорожденных и замыкает тройку лидеров по рождаемости город Шымкент, здесь 16 семей отметили пополнение.

В столице республики в новогоднюю ночь появились на свет 10 малышей, ровно как и в прошлом году на эту дату.

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