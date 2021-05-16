В новом триатлон парке появилась новая аллея

На территории триатлон-парка появилась «Аллея молодой семьи». Костанайцы высадили 75 саженцев. Приурочено это к празднованию Дня семьи.
Посадить деревья собрались около 30 человек . Также до посадки ребята предварительно очистили парк от мусора в рамках экологической республиканской акции Киелі табиғат.
«Наш новый триатлон-парк еще не введен в эксплуатацию, но в любом случае тут есть что показать. Мы решили с волонтерами нашей области, с молодыми семьями, с активной молодежью, со спортсменами любителями бега Kostanay Runners и МРЦ присутствует, почистить этот парк и посадить саженцы»,- рассказывает руководитель проектов ОФ «Фракция молодежи Казахстана» Нурбек Абдибек.
Республиканская экологическая акция Киелі табиғат продлится в течение месяца.
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