В новом триатлон парке появилась новая аллея

Посадить деревья собрались около 30 человек . Также до посадки ребята предварительно очистили парк от мусора в рамках экологической республиканской акции Киелі табиғат.

«Наш новый триатлон-парк еще не введен в эксплуатацию, но в любом случае тут есть что показать. Мы решили с волонтерами нашей области, с молодыми семьями, с активной молодежью, со спортсменами любителями бега Kostanay Runners и МРЦ присутствует, почистить этот парк и посадить саженцы»,- рассказывает руководитель проектов ОФ «Фракция молодежи Казахстана» Нурбек Абдибек.