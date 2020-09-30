В новых авто для скорой созданы спецусловия для перевозки больных COVID-19

В Костанай прибыли больше 20 новых автомобилей скорой помощи. Этот транспорт отправится в города и районы области. На первый взгляд прибывшие автомобили ничем не отличаются от прежних поставок техники. Однако в этих машинах специально созданы все условия для транспортировки больных коронавирусом, передает alau.kz

В Костанайскую область прибыли 26 новых автомобилей скорой помощи. Совсем скоро они отправятся в районы и моногорода нашего региона. Но еще до выхода автомобилей на линию с их внутренним оснащением решил ознакомиться глава области — Архимед Мухамбетов. Новые скорые оснащены дефибрилляторами, мониторами для контроля за жизнедеятельностью пациента, аспираторами, аппаратами ИВЛ и ЭКГ.

«Машины современные. Они и лучше оснащены, учтены моменты работы коронавируса. В каждой машине хорошая вытяжка, вентиляция, предусмотрен кондиционер и отопительная система на время холодов. Также приняты меры по безопасности персонала при транспортировке больных «ковид». Функционирует изоляционная дверь из салона в кабину, где сидит водитель»,- рассказала Ксения Жилкибаева, пресс-секретарь управления здравоохранения акимата Костанайской области.

Вместе со скорыми прибывать в наш регион стали и передвижные медицинские комплексы. В Костанае ждут поставку 10 таких оборудованных автобусов, которые смогут выезжать в отдаленные регионы.

Проинспектировав транспорт, аким области решил осмотреть и новую инфекционную больницу для больных коронавирусом. Ее строительство началось буквально 1,5 месяца назад. И теперь работы подходят к своему завершению.

В этой больнице будут работать 25 врачей, 75 медицинских сестер и 25 человек младшего мед.персонала. Количество коек для пациентов достигает 200. При этом 40 мест расположены в так называемых боксах, которые состоят из палаты, санузла и шлюза между палатой и коридором для входа медиков. Боксы необходимы чтобы изолировать заболевшего и не дать вирусу возможности распространится на других людей. Еще 140 коек расположены в полубоксах, и 20 мест относятся к отделениям реанимационной и интенсивной терапии. Больницу оснастили необходимым оборудованием. Среди которых компьютерный томограф, рентген, аппараты ИВЛ и другое. Архимед Мухамбетов поручил завершить все работы по устройству больницы в ускоренном режиме. И уже в октябре здесь должны начать прием пациентов.

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