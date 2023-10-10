В новых микрорайонах Костаная есть проблемы с сотовой связью

В акимате Костаная прошло рабочее совещание по обсуждению проблемных вопросов обеспечения мобильной связью микрорайонов и жилых массивов города, в котором приняли участие и депутаты городского маслихата, сообщает alau.kz

Проблема с мобильной связью сегодня остро стоит в новых микрорайонах. Дело в том, что из-за плотной застройки мест под стационарные мачты связи там нет. Поэтому предлагается другой вариант — установка базовых станций. Но и тут возникает проблема — большая часть жильцов против этого.

«Мы очень активно сталкиваемся с проблемами радиофобии. При том, что жители аргументированно не могут объяснить почему они против. Просто потому, что соц сети и интернет пестрят заголовками о том, что радиоактивное излучение влияет на здоровье человека. Они путают понятие электромагнитного излучения и радиоактивного излучения, то есть сравнивать мягкое с горячим не правильно», — говорит директор технического отдела компании «Кар-Тел» Алексей Малышев.

В инспекции связи отмечают, что жители микрорайонов «Алтын Арман», «Кунай», Береке жалуются на то, что связь в их микрорайонах очень плохая. Проверка показала, что качество действительно не соответствует требованиям. Операторы были привлечены к административной ответственности и оштрафованы. Но штрафами качество связи не поднять, нужны вышки или базовые станции, но жители категорически против.

«По микрорайону «Береке» у нас второй год, мы проводим внеплановые проверки. И у «Билайн» и у «Теле-2″ были выявлены нарушения. Мы проводили подомовой обход, привлекали ОСИ. Но не можем население убедить, что есть такая необходимость в установке базовых станций», — отметил и.о.руководителя межрегиональной инспекции связи по Костанайской и Северо-Казахстанской области Мекек Манарбаев.

В результате было принято решение, что нужно провести разъяснительную работу с жителями многоэтажек, в этом помогут и депутаты городского маслихата. А в управлении информатизации отметили, что сейчас они проводят переговоры с управлением строительства, чтобы в будущем при планировании домов предусматривали земельный участок для антенно-мачтового оборудования.

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