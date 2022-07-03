В Нур-Султане по подозрению в вымогательстве задержан журналист Махамбет Абжан

Кадры с задержанием журналиста Махамбета Абжана появились в Сети, сообщает zakon.kz.
Его задержали около одного из столичных бизнес-центров сотрудники Антикоррупционной службы.
В ведомстве сообщили, что в отношении него зарегистрировано досудебное расследование по ст. 194 ч. 4 п. 2 УК РК («Вымогательство в особо крупном размере»).
Антикоррупционной службой пресечена преступная деятельность гражданина М.А., вымогавшего денежные средства в особо крупном размере у предпринимателей под угрозой распространения в СМИ порочащих сведений, отметила Пресс-служба Антикора.
Говорится, что 3 июля текущего года в результате проведенной спецоперации гражданин М.А. задержан с поличным после получения 50 миллионов тенге и водворен в ИВС ДП города Нур-Султана.
Проверяется информация о причастности М.А. к другим аналогичным преступлениям.
В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
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