В Нур-Султане по подозрению в вымогательстве задержан журналист Махамбет Абжан

Кадры с задержанием журналиста Махамбета Абжана появились в Сети, сообщает zakon.kz.

Его задержали около одного из столичных бизнес-центров сотрудники Антикоррупционной службы.

В ведомстве сообщили, что в отношении него зарегистрировано досудебное расследование по ст. 194 ч. 4 п. 2 УК РК («Вымогательство в особо крупном размере»).

Антикоррупционной службой пресечена преступная деятельность гражданина М.А., вымогавшего денежные средства в особо крупном размере у предпринимателей под угрозой распространения в СМИ порочащих сведений, отметила Пресс-служба Антикора.

Говорится, что 3 июля текущего года в результате проведенной спецоперации гражданин М.А. задержан с поличным после получения 50 миллионов тенге и водворен в ИВС ДП города Нур-Султана.

Проверяется информация о причастности М.А. к другим аналогичным преступлениям.

В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

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