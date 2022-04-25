В обязательном порядке. Как пройдут выпускные, рассказали в Костанайском областном управлении образования

Последний звонок прозвенит для выпускников 25 мая, а торжественное вручение аттестатов состоится 16-17 июня. Об этом сообщает пресс-служба управления образования Костанайской области.

В соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки все выпускные мероприятия должны в обязательном порядке проводиться в стенах школы.

Запрещено привлечение к проведению мероприятий аниматоров, праздничных агентств, артистов, частных студий для проведения торжеств за оплату. Выпускные будут проведены силами самих школ.

«Нельзя организовывать праздничные столы, не допускается также проведение выездных экскурсий на арендованных автомобилях, организация выпускных мероприятий в ресторанах, кафе и в других увеселительных учреждениях. Запрещен сбор денежных средств на подарки учителям и администрации школ. Выразить свою признательность школе выпускники могут, поддержав благотворительные инициативы по посадке деревьев «Мектепке сый», акции «Подари книгу школе», по оказанию помощи социально-уязвимым семьям и детям «От доброго сердца детям», «Туған жерге тағзым», участвуя в челлендже «Благодарю своего первого учителя», — сообщает пресс-служба управления образования Костанайской области.

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