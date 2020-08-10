В области завершен ремонт 64 объектов по дорожной карте занятости

Школы, стадионы и больницы по всей области продолжают ремонтировать по дорожной карте занятости. На сегодня работы закончили уже на 64 объектах. А до конца этого года текущие и капитальные ремонты обещают завершить по всем 284 запланированным проектам, передает alau.kz

В регионе продолжаются ремонты и реконструкции по дорожной карте занятости. Работы идут на дорогах, в больницах, школах и на спортивных объектах. Из 284 проектов начаты уже 259. Но вот закончена к сегодняшнему дню оказалась лишь четвертая часть из них.

«В настоящее время уже завершена реализация 64 проектов – это 49 дорог, 2 объекта жилищно-коммунального хозяйства и также завершены работы на объектах образования, спорта и здравоохранения»,- рассказала Аида Хусаинова,

Одним из таких завершенных объектов стала костанайская ДЮСШ по улице Гоголя. Здесь работы проводили с мая по июль.

«Школу отремонтировали, побелили. Много элементов заменили. Самое главное – нам покрасили, обновили наш зал гимнастический – единственный в нашей области. И с удовольствием наши дети, я думаю, зайдут в него после окончания карантина»,- сообщила Татьяна Корщикова, заместитель руководителя Костанайской городской детско-юношеской спортивной школы.

Ремонт стал текущим. На него, по словам Татьяны Корщиковой, ушел 21 миллион 700 тысяч тенге, которые смогли выделить по программе дорожной карты занятости. Вкладывать в свое обновление такие деньги сама школа не может. А потому здесь постарались охватить работами максимально все, на что обычно средств не хватало. В ДЮСШ заменили часть кровли, обновили фасад, поставили забор во дворе и главное провели внутренние работы. Были заменены освещение и часть окон и подоконников, что сделало залы светлее. Стены выровняли и побелили. Установили сантехнику, обновили кабинеты, и так далее. Сейчас остается лишь вернуть тренажеры и маты по своим местам. Этим и занимаются сотрудники, тренеры и их помощники. К самому же ремонту привлекали часть рабочих из городского центра занятости. На этом объекте их трудилось 9 человек. Все они устраивались по дорожной карте, которая помимо ремонта предусматривает и трудоустройство людей.

«На реализацию проектов предусмотрено создать 14 340 рабочих мест, на которые по направлениям центра занятости будут трудоустроены свыше 7 тысяч граждан. В настоящее время уже созданы более 6 тысяч рабочих мест, трудоустроены по направлениям центра занятости 4300 граждан»,- поделилась Аида Хусаинова.

На сегодня среди отремонтированных объектов по области значится не только одна из костанайских ДЮСШ, но и Узункольская спортивная школа. Также работы завершили в трех школах Житикаринского района, двух школах Костанайского района и одной в Амангельдинском. По дорожной карте отремонтированы стадион «Достык» в Мендыкаринском районе, футбольное поле в Карабалыке и проведено освещение в городе Тобыл. Ремонт всех 64 объектов, которые уже закончены в области, затребовал 700 миллионов тенге. Оставшиеся работы будут проводить до декабря. Однако большую часть из более двухсот проектов намерены завершить этой осенью.

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