В областном центре и районах Костанайской области выявили коронавирус

В Костанайской области зарегистрировано 4 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Заболели COVID-19 жители г.Костанай 2 человека, в Аулиекольском и Карабалыкском районах по 1 человеку.

Пациенты обследованы по самообращению, а также с симптомами боль в горле, температура, слабость, головокружение, учтены по контакту с инфицированными с положительным результатом ПЦР.

Выявляются лица, контактировавшие с больными, все берутся под медицинское наблюдение. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

По состоянию на 16 октября 2020 года в области выявлено 3538 человек с инфекцией COVID-19, из них выздоровело 3046.

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