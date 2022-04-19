В областном центре прошла ежегодная ярмарка вакансий для молодежи

Она собрала выпускников вузов и колледжей со всего региона, а также более 60 крупных организаций, предприятий и государственных учреждений, которые могут предложить работу молодым специалистам.

Ольга Сабристова и Дарья Недорезова в этом году заканчивают университет, и уже сейчас хотят найти для себя подходящие варианты трудоустройства. Девушки уверены, что подобные ярмарки — отличная возможность найти будущее место работы. Вакансий немало, их специальность — учитель начальных классов.

«Здесь множество вариантов, которые будут именно мне подходить. Ну, а вообще опыт даже работы есть, поэтому я здесь. Уже присмотрела некоторые школы, походила по районам, есть вакансии. Будем ждать и надеяться на лучшее»,- говорит участница областной ярмарки вакансий Ольга Сабристова.

«Есть несколько районов, которые я уже рассматриваю специальность учитель начальных классов. Надеюсь, что куда-нибудь попаду. Можно и в город, и в район. Рассматриваю все варианты, всю область Костанайскую»,- говорит еще одна участница ярмарки Дарья Недорезова.

Ярмарка вакансий ежегодное мероприятие, организаторы которого — молодежный ресурсный центр и управление общественного развития. Сегодня в здание дворца молодежи собралось более 1000 молодых людей, которые могут найти себе работу. Со стороны работодателей — представители примерно 60 крупных предприятий и организаций области. Сегодня предложений для выпускников было множество, более 3000 вакансий. Например, только компания «Аллюр групп» может трудоустроить сотню молодых специалистов по самым разным специальностям.

«В связи с ростом объема производств на сегодняшний день требуются слесари механосборочных работ, комплектовщики, рихтовщики, сварщики и инженеры-технологи. Нам нужны и маляры, приглашаем всех выпускников и соискателей к нам в компанию»,- говорит начальник управления компании Аллюр Алибек Кусаинов.

Для выпускников вузов и колледжей подготовили насыщенную программу. Выступали разные спикеры, которые рассказывали, как правильно составлять резюме, как вести себя на собеседовании, чтобы получить желаемое рабочее место.

«Нам сегодня нужны специалисты в сельском хозяйстве, в строительстве и особенно в сфере машиностроения. Сельхозмашиностроение туда входит, СарыаркаАвтоПром. Выбор для вас очень большой сегодня. Самое главное- получить качественное образование и найти работу себе по нраву»,- сказал аким Костанайской области Архимед Мухамебтов.

Архимед Мухамбетов уверен, что ярмарка вакансий открывает возможности и для работодателей, это привлечение прогрессивных и амбициозных специалистов, а для выпускников найти достойное место работы.

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