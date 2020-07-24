В областную больницу поступили кислородные аппараты от меценатов

Меценаты региона продолжают оказывать помощь костанайским медикам. Новая партия кислородных аппаратов поступила в областную больницу. Оборудование на сумму в 20 миллионов тенге предоставило крупное предприятие региона, передает alau.kz

Костанайская областная больница приняла в дар кислородные концентраторы и аппараты для увлажнения и подачи кислорода от баллонов. Оборудование привезли сотрудники предприятия «Варваринское».

«Еще в марте, когда была объявлена пандемия, компания «Polymetal» откликнулась на призыв президента и приняла участие в борьбе с коронавирусной инфекцией. В данный момент мы привезли в Костанайскую областную больницу оборудование – такое необходимое сегодня на сумму более 40 миллионов тенге»,- рассказала Елена Прохоренко, специалист отдела АО «Варваринское».

Это не первый случай помощи от компании больницам Костанайской области. Их силами были закуплены и переданы 60 кислородных концентраторов, 90 кислородных аппаратов и 150 пульсоксиметров. Их распределили по нескольким мед.учреждениям региона. Только областной больнице были подарены 56 кислородных концентраторов. Такое количество нового оснащения позволило врачам пересмотреть использование прежних кислородных баллонов.

«В связи с тем, что имеются кислородные концентраторы, мы можем уже убрать баллоны, которые очень тяжелые, тяжело мед.персоналу их таскать. Мы можем подключать больных именно к кислородным концентраторам. Во-первых, это очень удобно. Очень экономично. Во-вторых, для больных легче переноситься такая тяжелая патология с применением таких кислородных концентраторов», — сообщил и.о. главного врача Костанайской областной больницы Александр Сачко.

Помощь костанайским больницам оказывают и обычные люди. Чаще те, чьи близкие столкнулись с заболеванием пневмонии. Они тоже стараются закупить оборудование и передать его медикам.

«Моя дочь является аспиранткой МГУ. Она волонтер. Она создала группу «Кислород» и все мои подруги, друзья подхватили идею волонтерства. 4 аппарата дыхательного она купила в Москве и передает сегодня городской больнице. Уже доставка осуществлена»,- поделилась Менсулу, пациентка костанайской городской больницы.

Спонсорская поддержка от меценатов часто выражается в покупке кислородных аппаратов. Однако больницам требуются и другие виды помощи. К примеру, медицинские сотрудники попросили помочь в улучшении материально-технической базы районных больниц. На эту просьбу уже откликнулась компания «Polymetal». В ближайшее время они передадут туда фотоколориметры, дефибрилляторы, медицинские каталки, функциональные кровати и другое оборудование. Их общая стоимость составит больше 33 миллионов тенге.

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