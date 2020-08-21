В облфилиале партии «Nur Otan» обсудили вопросы выплаты надбавок и компенсаций медработникам

В Костанайской областном филиале партии на заседании Комиссии партийного контроля обсудили вопросы выплаты надбавок и компенсаций работникам медицинских учреждений области.

По информации профильных ведомств, поддержка работникам медицинских учреждений оказывалась в полной мере, и все выплаты были произведены своевременно.

«Списки получателей надбавок формируют региональные комиссии, созданные при оперативных штабах. Председателями комиссий являются заместители акимов, в их состав также входят региональный главный государственного санитарный врач, представители управлений здравоохранения, неправительственных организаций. Со своей стороны, Фонд медстрахования также проверяет достоверность данных по спискам на соответствие приказу Министра здравоохранения «О некоторых вопросах финансовой поддержки работников организаций здравоохранения, задействованных в противоэпидемических мероприятиях в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19»,- говорит руководитель филиала по Костанайской области НАО «Фонд социального медицинского страхования» Сауле Аймухамбетова

К слову, средняя сумма надбавки на 1 медицинского работника в июле составила 276 тыс.тенге. С марта по июль надбавка произведена 8 574 медицинским работникам на сумму 1 801,9 млн. тенге.

Отмечается также, что задолженности по надбавкам перед медицинскими работниками не имеется. То есть все своевременно и в полной мере выплачивается. Надбавки к заработным платам в настоящий момент получают только те медработники, кто работает в непосредственном контакте с заражёнными. В свою очередь врачам, уже не контактирующим с пациентами с COVID-19, надбавки начисляться не будут.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.