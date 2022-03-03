В обменниках доллары продают по 505 тенге

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 492,28 тенге, поднявшись на 1,97 тенге, передает zakon.kz

На утренних торгах средневзвешенный курс доллара достиг 489,57 тенге, снизившись на 0,74 тенге.

Средневзвешенный курс российского рубля понизился на -0,15 тенге и составил 5,05 тенге. А курс китайского юаня, напротив, вырос – до 77,55 тенге (+0,03).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 498-505 тенге, евро – по 549-556 тенге, российские рубли – по 4,9-5,6 тенге.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.