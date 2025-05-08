Национальный Банк Казахстана с 9 мая 2025 года выпускает в обращение юбилейную банкноту номиналом 1 000 тенге, посвященную 80-летию Великой Победы. Тираж банкноты ограничен и составит 5 млн экземпляров.
9 мая является знаменательной датой для всего мира. Казахстан внес весомый вклад в Победу. Из республики было мобилизовано около 1,2 миллиона человек, примерно 20% от общего населения на тот момент. Наши соотечественники героически сражались в пехоте, танковых частях, авиации и на флоте. В знак памяти о героизме и мужестве наших соотечественников Национальный Банк выпускает в обращение юбилейную банкноту национальной валюты.
О дизайне юбилейной банкноты
На лицевой стороне изображены:
- Мемориал славы, расположенный в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев — дань памяти героям, отдавших жизни за Родину.
- Микрооптическая защитная полоса. При изменении угла обзора банкноты: на полосе становятся видны трехмерный эффект глубины, объема и сияния, а также эффект движения вечного огня и летящих журавлей. Силуэты журавлей олицетворяют добро и надежду, символизируют жизнь.
На оборотной стороне изображена карта Казахстана с фрагментами исторических архивных фотографий.
Юбилейная банкнота номиналом 1 000 тенге обязательна к приему по номинальной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей.
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