В обычные ямы вынуждены закапывать трупы инфицированных животных в Костанайской области

В акимате Костанайской области вновь подняли вопрос строительства скотомогильников и их содержания. Дело в том, что уже почти 10 лет в районах не могут определить для них владельцев.

Управление ветеринарии озвучивает статистику: в Костанайской области официально действуют 37 скотомогильников, но 34 из них, по словам специалистов, примитивные, то есть обычные ямы, в которые закапываются трупы инфицированных животных. Ям Беккера, то есть специальных сооружений для этих же целей, только 3. Они расположены в Костанае, Рудном и Лисаковске. Этого катастрофически мало, как, к примеру, передвижных и стационарных инсинераторов для утилизации трупов павших животных. Их всего 26.

«Учитывая изношенность инсинераторов, а также отсутствие скотомогильников в сельских округах, прошу Вас, поручить акимам районов и городов строительство скотомогильников за счет местного бюджета и средств сельхозформирований по примеру Жангельдинского района для обеспечения биологической безопасности. Акиматом Жангельдинского района были построены в 2021-2022 годах 5 примитивных скотомогильников», — сказал руководитель управления ветеринарии Костанайской области Акат Шектыбваев.

Эти скотомогильники обошлись Жангельдинскому району в зависимости от размера от 1 млн до 3 млн тенге за каждый. Ветеринары согласны и на такие, лишь бы они были. Ведь сумма только на изготовление проектно-сметной документации трёх скотомогильников необходимо почти 7 млн тенге. А строительство одного скотомогильника обойдется в 17,5 млн тенге. Управление ветеринарии просит помощи из бюджета области. Глава области, в целом, средства поручил выделить, но напомнил чиновникам о незавершенной до сих пор работе по инвентаризации уже имеющихся в регионе захоронениях животных.

«В 2012 году у нас было 253 по области, сейчас только 37. Хотя у нас населенных пунктов — 529. Причины этого то, что скотомогильники не прошли инвентаризацию. Нам нужно это сделать в срочном порядке и документы получить. Только тогда мы сможем выделять средства на юридически правильно оформленный объект», — отметил аким области Кумар Аксакалов.

Решать проблему со скотомогильниками, подчеркивают специалисты, нужно, как можно быстрее. Ведь выброшенный, где попало труп больного животного может привести к новым вспышкам заболеваний, к примеру через бродячих собак.

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