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В оценку за четверть школьникам могут включить баллы за работу на уроке

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Четвертные оценки для школьников намерены выставлять по новому принципу. Они будут складываться не только из результатов за привычные СОР и СОЧ, но и формативного оценивания, передает alau.kz

В этом учебном году школьников намерены оценивать по-новому. Четвертную оценку хотят выводить не только из результатов за СОР и  СОЧ, но и ввести, так называемое, формативное оценивание. Простыми словами — это то, как школьник работает на уроке.

«В электронном журнале, электронном дневнике всегда есть такие рубрики: «комментарий учителя», «комментарий ученика». То есть посредством этих связей всегда успехи учащихся, то где нужно доработать ученику – учитель всегда прописывал. Сейчас же предполагается, что за такой вид деятельности, то есть формативное оценивание – достижение учащихся на уроке, все-таки будет оцениваться в балльной системе»,- рассказала Наталья Темирова, заведующая методическим кабинетом отдела образования акимата города Костанай.

Для формативного оценивания намерены ввести отдельную графу в электронном журнале. Каждую четверть ресурс будет автоматически выводить итоговую оценку. Она будет складываться на 50 процентов из результатов за СОЧ, на 25 процентов из результатов за СОР и еще на 25 процентов за формативное оценивание. Чтобы набрать нужное количество баллов, ученикам придется активно работать каждый урок.

«Максимальный балл составляет до 10 баллов для учащихся 2-11 классов. 1-3 балла будет соответствовать низкому уровню усвоения учебных достижений. 4-7 баллов – это средний уровень. И 8-10 баллов соответствуют высокому уровню учебных достижений»,- сообщила Наталья Темирова.

Чтобы получить максимальный балл, школьник должен тянуть руку, отвечать, выполнять домашние задания без ошибок, проявлять самостоятельность и уметь объяснять свои ответы на вопрос учителя. Такую систему предложили ввести в министерстве образования. И сейчас подготавливаются необходимые документы и разъяснения по новой системе.

«Как сообщили нам, скорее всего после 21 числа из министерства будут уже официальные письма, приказы, подписанные о принятии методических рекомендаций, инструктивно-методического письма, и тогда я думаю, все будет точно известно»,-подытожила заведующая методическим кабинетом.

Ввести новый подход к четвертным оценкам решили в связи с переходом на дистанционный формат обучения. В условиях онлайн-работы, школьников требуется как можно активнее вовлекать в учебный процесс. Новую систему предстоит освоить учащимся почти всех классов. Исключение составят только первоклассники.

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