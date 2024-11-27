В 2025 году в РК изменится подход к отбору нуждающихся в жилье. Для постановки на учёт не нужно будет обязательно относиться к определённой категории социально уязвимых: многодетные, дети-сироты и т. д. или быть бюджетником, госслужащим. Главное — соответствовать двум главным принципам, сообщает krisha.kz.

Встать в очередь на жильё смогут почти все

Как сообщает Отбасы банк, для постановки в очередь будут важны только два требования: отсутствие собственного жилья в течение последних пяти лет либо если единственное жильё признано аварийным.

А вот на распределение жилья будут влиять дата и год постановки на учёт. При этом 70 % жилья отдадут очередникам с приоритетным правом.

Таким правом обладают:

— Ветераны ВОВ, ветераны, приравненные по льготам к ветеранам ВОВ, ветераны боевых действий на территории других государств.

— Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей.

— Многодетные матери и многодетные семьи.

— Семьи, имеющие или воспитывающие детей с ограниченными возможностями.

— Лица с инвалидностью I и II группы.

— Вдовы и вдовцы.

Как будет влиять доход

Нуждающимся предложат разные направления:

Если на каждого члена семьи доход составляет один прожиточный минимум , или 43 407 тенге (сумма в 2024 году, в будущем она может расти), то очереднику предложат:

— субсидирование 50 % арендной платы или

— арендное жильё от акимата.

, или 43 407 тенге (сумма в 2024 году, в будущем она может расти), то очереднику предложат: — 50 % арендной платы или — от акимата. Если доход выше, то возможны различные ипотеки с минимальным первоначальным взносом, где ставки начинаются от 2 или 9 % (макс. ГЭСВ — 2.1 %; 11.8 %).

В настоящее время в очереди на жильё в Казахстане стоит более 600 тысяч человек. Периодически списки чистят, исключают неподходящих, но очередь всё равно постоянно растёт. Разумеется, после нововведений она станет её больше. В то же время плюс в том, что появится единая система по учёту всех людей, кто нуждается в жилье и имеет право на более льготные условия для его покупки.

Когда откажут в постановке в очередь

Если есть или было жильё на праве собственности в течение последних пяти лет. Имеется в виду в том числе проданное/подаренное, к примеру, два-четыре года назад. Без жилья должно пройти пять лет.

Если раньше уже предоставлялось жильё от государства, в том числе приватизированное.

Если соискатель предоставил документы или сведения с недостоверной информацией.

Если единственное жильё признано аварийным, но находится в другом населённом пункте. Например, жильё находится в Алматинской области, а встать в очередь человек пытается в Алматы.

Если ранее жильё в собственность покупали с использованием ипотечных займов при поддержке государства.

Какое жильё будут предоставлять

В рамках нового закона акиматы продолжат строить льготное жильё. Также они смогут выкупать квартиры у застройщиков.

Продолжится предоставление жилищных сертификатов: Как получить деньги на первоначальный взнос от государства.

Списки очередников и получивших жильё при поддержке государства за последние два года будут публиковаться на сайте банка. Инвентаризация списков запланирована один раз в квартал.

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