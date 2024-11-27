В 2025 году в РК изменится подход к отбору нуждающихся в жилье. Для постановки на учёт не нужно будет обязательно относиться к определённой категории социально уязвимых: многодетные, дети-сироты и т. д. или быть бюджетником, госслужащим. Главное — соответствовать двум главным принципам, сообщает krisha.kz.
Встать в очередь на жильё смогут почти все
Как сообщает Отбасы банк, для постановки в очередь будут важны только два требования: отсутствие собственного жилья в течение последних пяти лет либо если единственное жильё признано аварийным.
А вот на распределение жилья будут влиять дата и год постановки на учёт. При этом 70 % жилья отдадут очередникам с приоритетным правом.
Таким правом обладают:
— Ветераны ВОВ, ветераны, приравненные по льготам к ветеранам ВОВ, ветераны боевых действий на территории других государств.
— Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей.
— Многодетные матери и многодетные семьи.
— Семьи, имеющие или воспитывающие детей с ограниченными возможностями.
— Лица с инвалидностью I и II группы.
— Вдовы и вдовцы.
Как будет влиять доход
Нуждающимся предложат разные направления:
- Если на каждого члена семьи доход составляет один прожиточный минимум, или 43 407 тенге (сумма в 2024 году, в будущем она может расти), то очереднику предложат:
— субсидирование 50 % арендной платы или
— арендное жильё от акимата.
- Если доход выше, то возможны различные ипотеки с минимальным первоначальным взносом, где ставки начинаются от 2 или 9 % (макс. ГЭСВ — 2.1 %; 11.8 %).
В настоящее время в очереди на жильё в Казахстане стоит более 600 тысяч человек. Периодически списки чистят, исключают неподходящих, но очередь всё равно постоянно растёт. Разумеется, после нововведений она станет её больше. В то же время плюс в том, что появится единая система по учёту всех людей, кто нуждается в жилье и имеет право на более льготные условия для его покупки.
Когда откажут в постановке в очередь
- Если есть или было жильё на праве собственности в течение последних пяти лет. Имеется в виду в том числе проданное/подаренное, к примеру, два-четыре года назад. Без жилья должно пройти пять лет.
- Если раньше уже предоставлялось жильё от государства, в том числе приватизированное.
- Если соискатель предоставил документы или сведения с недостоверной информацией.
- Если единственное жильё признано аварийным, но находится в другом населённом пункте. Например, жильё находится в Алматинской области, а встать в очередь человек пытается в Алматы.
- Если ранее жильё в собственность покупали с использованием ипотечных займов при поддержке государства.
Какое жильё будут предоставлять
В рамках нового закона акиматы продолжат строить льготное жильё. Также они смогут выкупать квартиры у застройщиков.
Продолжится предоставление жилищных сертификатов: Как получить деньги на первоначальный взнос от государства.
Списки очередников и получивших жильё при поддержке государства за последние два года будут публиковаться на сайте банка. Инвентаризация списков запланирована один раз в квартал.