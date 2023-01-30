В одежде и с обогревателями. На холод в кабинетах костанайской школы жалуются родители

Родители одной из костанайских школ жалуются на то, что их дети мёрзнут в кабинетах. В школе с момента основания ни разу не проводили капитальный ремонт. В городском отделе образования отмечают, что он уже запланирован на лето, правда пока только текущий.

Родители учеников школы № 122 озабочены тем, что их дети мерзнут в кабинетах. Этой школе уже 58 лет, и за это время здесь ни разу не проводили капитальный ремонт. Основная проблема уже нескольких лет, по словам родителей, в том, что в зимнее время их дети замерзают, и вынуждены порой сидеть на уроках в верхней одежде. Чтобы хоть как-то исправить ситуацию, руководство школы в тех кабинетах, где холодно поставили обогреватели.

«У моего ребенка пошла сегодня кровь из носа. Она только в школу зашла и говорит у меня болит голова, потому, что сухой воздух. Учитель открывает окно, а толку. У нее пошла кровь, потому, что обогреватели стоят. Они делают для детей тепло, но это же не дело. Не должно этого быть»,- рассказывает родительница Юлия Калимова.

Требование родителей — провести в школе капитальный ремонт. Хотят родители, чтобы здесь заменили и мебель. Рассказывают они, что из-за холода в школе, дети часто болеют.

«У меня дети например, мы форму носить не можем, потому, что ну очень холодно. У нас теплые кофты, жилетки, ботинки весенние, ну потому, что в туфельках как ходить? Ребенок пошел, неделю походил, три недели дома на больничном. А сейчас образование очень сложное. На больничном сидеть, а потом репетитора нанимать по каждому предмету»,- возмущается еще одна родительница Ирина Щербакова.

Все жалобы и предложения родителей выслушала руководитель отдела образования. Она рассказала о том, что ремонт в школе запланирован на лето, и деньги на это уже выделены. О капитальном ремонте пока речь не идет, но, за лето проблему с отоплением отдел образования намерен решить.

«Уже выделено 18,5 миллионов, я думаю, что мы в первую очередь радиаторы, окна поменяем в тех кабинетах, где 16 градусов, это уроки технологии. Но, если совсем будет холодно, я уже рекомендовала директору, есть же и другие кабинеты, можно перевести детей»,- говорит руководитель отдела образования Гульсим Уразбаева.

Гульсим Уразбаева рассказала, что в школе было проведено техническое обследование, по его результатам физический износ системы центрального отопления составил — 61%. Поэтому, в рамках текущего ремонта, ситуацию будут исправлять. Руководитель отдела образования отмечает, что холодно не во всех кабинетах, в нескольких на первом этаже, и спортзал.

«У нас в кабинетах 22-27 градусов. Конечно, вы правы, что надо менять. Но, не правы в том, что дети сидят в куртках. Нет такого не было»,- отмечает Уразбаева.

Также, в отделе образования отметили, что ежедневно администрация школы отправляет отчет им о температурном режиме. Мы прошлись по нескольким кабинетам первого этажа, где градусник показывал +16.

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