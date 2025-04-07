В Казахстане планируют уравнять количество социальных выплат в регионах, сообщила министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова, передает informburo.kz

По её словам, неравномерное распределение социальных выплат вызывает миграционные потоки.

«Там, где есть социальная поддержка и пакет щедрый, люди начинают мигрировать из населённых пунктов. Если привести примеры в разрезе регионов, можно сказать, что самые щедрые социальные пакеты у нас в Астане, Алматы и Шымкенте. И, соответственно, миграционные потоки идут в эти города», – сказала Жакупова на совете по взаимодействию с маслихатами при сенате.

Она добавила, что в некоторых регионах казахстанцы получают пять видов выплат, а в других – до 25.

«Поэтому мы в разрезе регионов предоставим информацию, и, соответственно, нужно будет провести работу по подведению под один знаменатель данных программ для того, чтобы обеспечить, наверное, принцип социальной справедливости в реализации социальных программ», – заключила министр.

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