В октябре в Костанае появится школа бокса

В Костанае началась реконструкция картинг центра и уже в октябре он станет школой бокса. Сейчас алматинский подрядчик полностью меняет здание изнутри. В будущем там появится тренажерный зал, зал для соревнований с большими рингами, душевые на двух этажах и столовая, передает alau.kz

На объекте с июля работает 37 человек, из них 23 трудоустроились по программе «Дорожной карты занятости». А вот остальные, это специалисты алматинского предприятия ТОО «Табын 2007», которое и занимается реконструкцией. Начальник участка рассказал, что демонтаж уже закончен. Поскольку, когда-то это был картинг центр, то здание нуждается в полном переоборудовании. Где-то стены убираются, а где-то наоборот возводятся.

«В данный момент монтаж металлоконструкций закончен на 80%. У нас осталось только монтировать перегородки, внутренней отделки. Вот только 20% по металлоконструкции осталось, а по перегородкам усиление гипсокартоном начаты работы, через 2-3 дня мы закончим», — рассказал начальник участка ТОО «Табын 2007» Асхат Садвакасов.

Начальник участка рассказал, что строительные работы ведутся на двух этажах — цокольном и первом. Именно они и будут задействованы в будущем для юных боксеров.

«Где была душевая на 16 квадратных метров, все демонтировали. Сейчас там будет буфет. Буфетная зона, это столовая зона. Она рассчитана на 105 человек. Здесь общая площадь будет 89 квадратных метров», — пояснил Асхат Садвакасов.

Дальше, в этой части появятся 2 ринга олимпийского стандарта. Их размеры будут 7 на 8 метров, специально для соревнований. И административные кабинеты. А внизу, на цокольном этаже установят еще 3 ринга, но уже поменьше, для тренировок. Душевые кабинки будут на двух этажах. Но это все осенью, а пока тут активно работает подрядчик. Асхат Садвакасов отметил, что уже практически вся инфраструктура готова. Это вентиляция, водопровод, освещение, а после канализация.

На последнем этапе работы будет благоустроена территория и завезен спортинвентарь: боксерские груши, тренажеры и прочее.

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