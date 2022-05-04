В онлайн формате проводится акция «Победители»

В онлайн формате проводится акция «Батырларға тағзым».

Каждый житель может разместить историю о ветеране – казахстанце Великой Отечественной войны на специальной платформе https://tengrinews.kz/pobediteli/

Истории о подвигах ветеранов для проекта «Победители» можно присылать на специальный номер WhatsApp +7-70-09-05-1945.

При отправке рассказа необходимо указать полные данные ветерана, такие как ФИО, дата рождения, год и место призыва, звание, род войск, а также прикрепить несколько фотографий. Родные героев могут заполнить анкету и на сайте.

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