В оперштабе Костанайской области сообщили количество заболевших за сутки

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.
24 февраля в Костанайской области зарегистрировано 67 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,56%.
Заболевшие: 32 жителей г. Костанай, 8 — г.Рудный, 2 в Алтынсаринском и г.Лисаковск, 1 в Денисовском и г.Аркалык, по 3 — Жангельдинском и Б.Майлина, по 5 в Житикаринском и Сарыкольском районах.
54 обследованы по самообращению, 9 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 4 с профилактической целью.
Из числа инфицированных 51 с симптомами заболевания, 16 бессимптомные
Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 24 февраля 2021г зарегистрировано 12120 случаев COVID-19.
Количество выздоровевших больных — 10663.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области