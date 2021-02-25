В оперштабе Костанайской области сообщили количество заболевших за сутки

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.

24 февраля в Костанайской области зарегистрировано 67 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,56%.

Заболевшие: 32 жителей г. Костанай, 8 — г.Рудный, 2 в Алтынсаринском и г.Лисаковск, 1 в Денисовском и г.Аркалык, по 3 — Жангельдинском и Б.Майлина, по 5 в Житикаринском и Сарыкольском районах.

54 обследованы по самообращению, 9 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 4 с профилактической целью.

Из числа инфицированных 51 с симптомами заболевания, 16 бессимптомные

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 24 февраля 2021г зарегистрировано 12120 случаев COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 10663.

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