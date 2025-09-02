Депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек в кулуарах Парламента сообщил о подготовке нового заявления в Генеральную прокуратуру по нарушениям в системе ОСМС. По его словам, речь идёт о грубых нарушениях в четырёх регионах Казахстана, включая приписки, «мёртвые души» и выплаты средств бездействующим организациям, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
«Заявление по СК-фармации подал уже 1 июля. Сейчас генеральная прокуратура занимается. По ОСМС заявление на днях будет направлено», – сказал депутат.
Базарбек отметил, что общий объём выявленных нарушений в системе обязательного медицинского страхования оценивается в десятки миллиардов тенге.
«Там в среднем варьируется от 30, есть 60 миллиардов тенге. Всё зависит от того, как оценит Генеральная прокуратура и в дальнейшем как правоохранительные органы дадут», – уточнил он.
Кроме того, депутат напомнил, что ранее обещал направить четыре заявления: по ОСМС, СК-фармации, субсидиям в сельском хозяйстве и бюджету 2024 года. Первое уже подано по «СК-Фармации», второе – по ОСМС – готовится к отправке, а вскоре он планирует анонсировать заявление и по субсидиям.
