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Особо крупный размер. В злоупотреблении должностными полномочиями подозревается руководитель костанайской терринспекции

Фото из открытых источников

Антикоррупционной службой Костанайской области с направлением в суд завершено досудебное расследование в отношении руководителя Костанайской областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК, сообщает пресс-служба антикоррупционной службы Костанайской области. 

Он обвиняется по статье «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие причинение ущерба в особо крупном размере».

Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его вины будет принято судом.

 

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