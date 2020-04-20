В особом режиме работают школы в Костанайской области

Более 50% школ Костанайской области не переведены на дистанционку. Они работают, что называется, вживую. Все эти учебные заведения малокомплектные и находятся в сёлах. Речь пойдет о Карабатырской школе Камыстинского района. На время введённого в регионе карантина, там усилили санитарно-эпидемиологические меры. На входе в здание ежедневно детям измеряют температуру, в классах после каждого урока проводят влажную уборку, сообщает alau.kz

В Карабатырской средней школе 4 четверть началась не дистанционно, а вживую. Но, учитывая введённый в стране режим ЧП, непривычные новшества в учебном заведении появились. Уже на входе в здание детей встречают медицинские работники, дезинфицируют им руки и проверяют температуру.

«У нас 8 градусников. Мы успеваем до начала урока у всех измерить температуру.Дети приносят с собой две, три маски, регулярно. Меняют каждые два, три часа. Если у детей нет при себе маски или запасной маски мы обеспечиваем ребенка масками, перчатками. В каждом кабинете у нас находится антисептик, чтобы дети на каждой перемене или на уроке обрабатывали руки»,- говорит медбрат Карабатырской средней школы Камыстинского района Каиржан Жангабулов.

Кроме того, проводится регулярное проветривание помещений и обработка део-хлором.Особое внимание уделяется влажной уборке кабинетов, её делают на каждой перемене.Длительность уроков сократили до 30 минут. Но учителя стараются всё успеть.

«Сложность в том, что например, всегда у учителя это нехватка времени. Если даже в 40 минут учитель не успевает, ну 30 минут, но мы стараемся кратко, но точно информацию донести до детей»,- сообщил учитель физики Карабатырской средней школы Камыстинского района Бауржан Жангабулов.

Обучение в школе идёт в две смены. Каждый класс занимается в своем кабинете, передвигаются только учителя. Школьная столовая и спортзал на период карантина пустуют.

«Физкультура у нас проходит получается, в отдельном кабинете. Мы выделили актовый зал. И в актовом зале мы стараемся детям предоставлять настольные игры шахматы, тогыз кумалак, шашки»,- сказал директор Карабатырской средней школы Камыстинского района Дамир Ахметгареев.

Что касается возможного перехода на дистанционное обучение, то к этому, по словам директора школы, они практически готовы.

«Если будет такой приказ или указания сверху о переходе на дистанционное обучение я думаю, что мы будем готовы перейти на дистанционное обучение почему, потому, что начиная с 16 марта отдел образования, лично с руководителем проводило опрос всех детей и родителей получается района на наличие технических средств для перехода на дистанционное обучение и с 16 марта отдел образования начал закупать недостающие тех средства»,- рассказал Дамир Ахметгареев.

Кроме того, детям, у которых нет возможности учиться дистанционно за неимением гаджетов, будет предоставляться техника от школы, по договору аренды на время карантина.

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