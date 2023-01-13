В Отбасы банке ответили вкладчикам, жаловавшимся на приостановку операций по депозитам

В «Отбасы банке» ответили вкладчикам, которые просили ускорить начисление премий на депозиты.

«С конца декабря по март не можем оформить переуступку депозита близким, так как в этот период на депозиты начисляются государственные премии. Фактически два месяца в году некоторые вкладчики не могут оформить жилищный заём», – говорится в обращении на «Открытом диалоге».

Как сообщили в пресс-службе банка, займы, в том числе жилищные, выдают в любое время. На время начисления премий приостанавливают только так называемые постдепозитные операции, в числе которых уступка и объединение вкладов, смена тарифных программ. Делается это для исключения ошибок в связи с большим количеством клиентов, которым полагается премия.

«В 2023 году этот период будет длиться с 1 января до дня выплаты компенсаций по депозитам. Об этом банк заранее уведомил своих клиентов, поэтому у них была возможность сделать необходимые операции заранее или отложить их на другое время», – говорится в сообщении банка.

Премия начисляется в размере 20% на сумму, которую клиент накопил на депозите в минувшем году. По закону средства на выплату премий предусматриваются в республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, а премии выплачиваются в течение двух месяцев вслед за отчётным.

«Как только от государства поступают средства, в течение 3-5 дней перечисляем их на счета вкладчиков. К примеру, 7 февраля 2022 года 1,7 млн вкладчиков получили государственную премию на сумму 62,2 млрд тенге за 2021 год», – отметили в банке.

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