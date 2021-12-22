В «Отбасы банке» рассказали о самой крупной сделке по снятию пенсионных на жилье

Самая крупная сделка по покупке жилья с использованием пенсионных накоплений превысила 162 миллиона тенге. Об этом заявила глава «Отбасы банка» Ляззат Ибрагимова, передает Tengrinews.kz.

«Самая крупная сделка по приобретению жилья с использованием пенсионных накоплений была на сумму 162,4 миллиона тенге. То есть это все-таки жилье премиум-класса. Самая маленькая сделка в этом сегменте — около миллиона тенге. Скорее всего, где-то в сельской местности либо в районном центре», — рассказала Ибрагимова на брифинге СЦК.

По ее словам, снятие пенсионных накоплений — это четверть из всех причин роста цен на недвижимость в Казахстане.

«Количество сделок купли-продажи в 2021 году было намного больше, чем в прошлом году. 179 192 сделки на сегодняшнее утро было проведено без ипотеки. Это просто был полный выкуп жилья», — отметила она.

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