В «Отбасы банке» рассказали о самой крупной сделке по снятию пенсионных на жилье

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Самая крупная сделка по покупке жилья с использованием пенсионных накоплений превысила 162 миллиона тенге. Об этом заявила глава «Отбасы банка» Ляззат Ибрагимова, передает Tengrinews.kz.
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«Самая крупная сделка по приобретению жилья с использованием пенсионных накоплений была на сумму 162,4 миллиона тенге. То есть это все-таки жилье премиум-класса. Самая маленькая сделка в этом сегменте — около миллиона тенге. Скорее всего, где-то в сельской местности либо в районном центре», — рассказала Ибрагимова на брифинге СЦК.
По ее словам, снятие пенсионных накоплений — это четверть из всех причин роста цен на недвижимость в Казахстане.
«Количество сделок купли-продажи в 2021 году было намного больше, чем в прошлом году. 179 192 сделки на сегодняшнее утро было проведено без ипотеки. Это просто был полный выкуп жилья», — отметила она.
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