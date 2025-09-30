В Костанае из-за непогоды десятки автомобилей оказались завалены деревьями. Сотрудники отдела ЖКХ Костаная рассказали костанайцам, что делать, если, на машину упало дерево, которое относится к городской территории.

«Имеются факты, что деревья повредили автотранспортные средства, то есть там сумму ущерба устанавливается, жители обращаются в отдел ЖКХ, выплаты производятся в судебном порядке. Они как бы приглашают полицию, в первую очередь, ГАИ и так далее. Проводят комплекс процедур, соответственно пишут обращения в отдел ЖКХ касательно того или иного зеленого насаждения, дерева. Собираются материалы», — объяснил заместитель руководителя отдела ЖКХ акимата Костаная Куанышбай Аманкулов.

А что касается последствий непогоды во дворах, подчеркнул Куанышбай Аманкулов, то с ними должны разбираться имеющиеся ПКСК и ОСИ.

