В отделе ЖКХ Костаная рассказали, что делать, еcли на авто упало дерево

— Сегодня, 17:15
Изображение для новости: В отделе ЖКХ Костаная рассказали, что делать, еcли на авто упало дерево

Фото alau.kz

В Костанае из-за непогоды десятки автомобилей оказались завалены деревьями. Сотрудники отдела ЖКХ Костаная рассказали костанайцам, что делать, если, на машину упало дерево, которое относится к городской территории. 

«Имеются факты, что деревья повредили автотранспортные средства, то есть там сумму ущерба устанавливается, жители обращаются в отдел ЖКХ, выплаты производятся в судебном порядке. Они как бы приглашают полицию, в первую очередь, ГАИ и так далее. Проводят комплекс процедур, соответственно пишут обращения в отдел ЖКХ касательно того или иного зеленого насаждения, дерева. Собираются материалы», — объяснил заместитель руководителя отдела ЖКХ акимата Костаная Куанышбай Аманкулов.

А что касается последствий непогоды во дворах, подчеркнул Куанышбай Аманкулов, то с ними должны разбираться имеющиеся ПКСК и ОСИ.



