В отделении реанимации Костанайской горбольнице запустят дополнительные койки

При Костанайской городской больнице намерены запустить в работу дополнительные койки в отделении реанимации, но предназначены они будут для инсультников. По словам врачей, сегодня такая необходимость уже назрела. Пациентов- сердечников становится все больше и уход им нужен более длительный и специфический, подчеркивают они

В Костанайской городской больнице готовятся к открытию дополнительные реанимационные койки. Их всего 6, но, как отмечают врачи, этого достаточно, чтобы немного разгрузить основное отделение реанимации от поступающих у него инсультников.

«Наше отделение многопрофильное, мы обслуживаем хирургических больных. Много пульмонология, травмы . всего у нас 12 коек, а инсультное отделение и поток увеличился, они можно сказать блокировали работу других отделений»,- говорит и.о. заведующего отделения реанимации Костанайской городской больницы Саматжан Садвакасов.



Тем более, что после реанимации тем, кто перенес инсульт, нужно более длительное время для восстановления. Новые места как раз и предназначены для пациентов с нарушением мозгового кровообращения. Здесь есть все, чтобы поставить их на ноги. К примеру оборудование — самое современное и нужное. К тому же здесь будут работать и медработники из отделения реанимации. Правда, их пока не хватает, но поиск сотрудников ведется.



«В кадрами проблема, но мы будем решать, администрация идет на встречу. У нас постоянно дежурят 8 работающих, нам хорошо помогают резиденты, молодые специалисты, очень большая помощь»,- рассказал Саматжан Садвакасов.



По словам врачей, помещения для размещения в них 6 новых коек уже почти готовы, чтобы начать работу. Блок интенсивной терапии при неврологическом отделении приступит к приему пациентов примерно через две недели.



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