Рассмотрены дисциплинарные дела членов жилищных комиссий акиматов Костаная и Рудного

Состоялось заседание Совета по этике, в ходе которого рассмотрены дисциплинарные дела в отношении должностных лиц – членов жилищных комиссии акиматов Костаная и Рудного.
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В действиях членов жилищных комиссии акиматов Костаная и Рудного установлены признаки дисциплинарных проступков дискредитирующих государственную службу, а именно оказание неправомерного предпочтения физическим лицам при подготовке и принятии решений, выразившиеся в даче разрешения на приватизацию жилища лицам, имеющим жилище на праве собственности, а также ранее участвовавшим в приватизации жилья.
По итогам рассмотрения дисциплинарных дел, в отношении виновных должностных лиц: руководителя отдела занятости и социальных программ акимата города Костаная Манатовой, заместителя акима города Рудного Ескатова, руководителя Рудненского городского отдела финансов акимата Рудного Асанова вынесены рекомендации о наложении дисциплинарных взысканий в виде предупреждения о неполном служебном соответствии.
Вместе с тем, дисциплинарное дело в отношении руководителя отдела внутренней политики акимата города Костаная Ещановой прекращено ввиду отсутствия в действиях должностного лица дисциплинарного проступка.
Кроме того, Советом по этике рассмотрены профилактические вопросы об итогах работы по профилактике нарушений законодательства о государственной службе и Этического кодекса акимата Камыстинского района, результаты деятельности уполномоченного по этике Карабалыкского района, а также итоги анализов правомерности выплаты государственным служащим расходов на служебные командировки и деятельности дисциплинарных комиссий государственных органов Костанайской области за 9 месяцев 2021 года.
Наряду с этим, членами Совета по этике акцентировано внимание на рост количества привлеченных госслужащих к дисответственности, а также на увеличении числа досрочно снятых взысканий.
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