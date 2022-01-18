В отношении «Яндекс.Такси» начато расследование в Казахстане

Глава Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин заявил о начатом расследовании в отношении «Яндекс.Такси», передает Tengrinews.kz.

«Проводится расследование в отношении организатора торговой площадки товарной биржи ЭТС по факту неисполнения уведомлений. Генеральной прокуратурой, с привлечением сотрудников агентства, начаты проверки в отношении 102 субъектов рынка, в том числе в отношении организаторов торгов. Дополнительно в рамках жалоб, полученных по горячей линии, агентством назначено расследование в отношении агрегатора такси «Яндекс» по признакам координации экономической деятельности», — сказал Жумангарин на заседании правительства.