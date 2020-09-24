В отношении руководителя отдела архитектуры Костаная возбудили дисциплинарное дело

В отношении руководителя отдела архитектуры акимата города Костаная возбудили дисциплинарное дело за воспрепятствование бизнесу. Об этом стало известно на заседании Совета по защите прав предпринимателей Костанайской области. Основанием для возбуждения дисциплинарного дела стал факт необоснованного начисления налога на рекламу более 1200 костанайским бизнесменам.

«Работа госорганом была проделана поверхностно. С предпринимателями не поработали, не дали им обжаловать. Здесь махом затронуты интересы 1251 предпринимателя. Все они оказались в сложной ситуации — некоторые даже оплатили долги, чтобы разблокировать счета. Нам что, социальный взрыв нужен? При этом нарушение интересов бизнеса происходит в количестве тысяч, а должностных лиц к ответственности привлекают единицы. Вот в чем проблема. Кто-то явно нарушил требования закона «О рекламе». Принципиальную оценку надо дать. Полагаю, что мы должны поставить вопрос об ответственности виновных должностных лиц», — выступил председатель Совета по защите прав предпринимателей Костанайской области Владимир Шакун.

Свою позицию по этому вопросу Палата предпринимателей отразила в письме Департаменту по делам госслужбы Костанайской области. По словам заместителя руководителя Департамента Ерлана Салыкбаева, 22 сентября в отношении руководителя отдела архитектуры акимата Костаная было возбуждено дисциплинарное дело.

«Дело было возбуждено по факту нарушения законодательства о госслужбе, выразившемся в явном воспрепятствовании предпринимательской деятельности. В настоящее время проводится служебное расследование. Итоги расследования будут готовы в течение 15 дней. Поэтому мы планируем в первой декаде октября принять окончательное решение на заседании совета по этике», — пояснил Салыкбаев.

Кроме того, как стало известно на заседании Совета, в ближайшее время в Костанае будет создана рабочая группа, которая будет проводить проверки на бизнес-объектах и фиксировать наличие рекламы. Чтобы исключить нарушение прав бизнеса, в нее войдут представители Палаты предпринимателей Костанайской области.

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