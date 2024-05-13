В отношении старых автомобилей принято решение в Казахстане

Об этом в ответе на запрос сенаторов сообщил премьер-министр РК Олжас Бектенов, передает корреспондент inbusiness.kz.

По словам главы правительства, автовладельцы на протяжении многих лет поднимают вопрос пересмотра ставки транспортного налога для старых авто.

«Они утверждают, что более справедливым будет установление суммы налога в зависимости от срока эксплуатации и стоимости автомобиля. В этой связи предлагается дифференцированный подход налогообложения в зависимости от года выпуска автомобиля», – сказал премьер-министр.

Предлагается установить следующие понижающие коэффициенты к ставкам налога на транспорт:

для автомобилей с годом выпуска от 10 до 20 лет – 0,7;

для автомобилей старше 20 лет выпуска – 0,5.

Правительство одобрило это решение. Однако обсуждение продолжится и далее.

«Сегодня прорабатываются варианты по этому вопросу. После принятия окончательного решения по предложенным подходам в разрабатываемом проекте нового Налогового кодекса будут отражены конкретные цифры», – сказал Олжас Бектенов.

Однако, по данным «канала 31», ряд экспертов опасаются, что правительство таким образом будет стимулировать рост количества старых автомобилей в стране.

Ведь программа льготного кредитования себя не оправдала, доля новых автомобилей в стране не увеличилась. Сегодня у большинства граждан попросту нет возможности приобрести новое авто.

«Мы не должны поощрять дальнейшую эксплуатацию старых автомобилей! Правительство, наоборот, должно стимулировать покупку новых автомобилей или предложить другую альтернативу. Если в этом направлении будет реализован комплекс мероприятий, только тогда мы сможем остановить поток старых машин, завозимых в страну. И вопросы безопасности на дорогах, экологической устойчивости остаются открытыми», – сказал президент Ассоциации безопасности дорожного движения «Общая дорога» Арсен Шакуов.

Автовладельцы рады новому решению. Индивидуальный предприниматель Ерлан Сагымбайулы говорит, что транспортный налог серьезно бьет по карману.

«У меня автомобиль марки Lexus LX470. Мне налоговые органы насчитывают налог по высокой ставке, с объемом двигателя 4 тысячи кубических сантиметров. То есть 117 месячных расчетных показателей. В этом году это 431 964 тенге. Более того, как оказалось, для легковых автомобилей с объемом двигателя более 1500 кубических сантиметров сумма налога увеличивается за каждую единицу превышения указанного объема двигателя на 7 тенге», – сказал предприниматель.

В результате он должен оплатить около полумиллиона тенге налогов. А это очень накладно, сетует Ерлан. Машина не новая, 2007 года выпуска, через три года будет двадцать лет. Поэтому мужчина с нетерпением ждет, когда налоги на устаревшие автомобили снизят.

«Потому что правительству следует учитывать амортизацию, то есть постепенное снижение стоимости имущества по мере его износа. Получается, что я ежегодно уплачиваю полмиллиона налогов, а если захочу продать, то выручка от реализации железного коня только покроет эти налоговые расходы? Если жилье тоже устаревает, налоги же снижаются», – говорит Ерлан Сагымбаевич.

Ранее этот вопрос комментировал вице-министр финансов РК Ержан Биржанов. По его словам, эта тема активно обсуждается как в правительстве, так и в Нацпалате «Атамекен». Автопроизводители, похоже, не одобряют снижение налогов на старые автомобили. Вероятно, опасаются уменьшения количества покупателей новых авто.

«Есть ряд проблем со старыми автомобилями, которые были выпущены 20-30 лет назад. Мы предлагаем использовать понижающие коэффициенты для снижения налога на них. Несправедливо рассчитывать одинаковые налоги владельцам новых и старых машин. Но есть противники этой инициативы. Также были внесены другие предложения, направленные на снижение налоговой нагрузки на население», – сказал вице-министр финансов.

К примеру, на дорогие автомобили независимо от срока эксплуатации предлагается ввести «налог на роскошь».

Тем временем количество старых автомобилей продолжает расти. По данным Национального бюро статистики, по состоянию на март 2024 года всего в Казахстане зарегистрировано 5 миллионов 378,9 тысячи автомобилей.

Из них 88,1% – легковые автомобили, 9,9% – грузовые автомобили и 2% – автобусы.

Доля количества автомобилей старше 20 лет – 45,1%, от 10 до 20 лет – 23,6%, от 7 до 10 лет – 12,9%,

Доля новых автомобилей от 3 до 7 лет составляет всего 12,1%. И только 6,2% автотранспортных средств года выпуска менее 3 лет.

Наибольшее количество легковых автомобилей, которым более 20 лет, в Алматинской области – 326,5 тыс. единиц. Также в Алматы – 189,4 тыс., Жамбылской области – 166,4 тыс., Карагандинской области – 162,9 тыс. и Восточно-Казахстанской области – 155,2 тыс. единиц.

По поручению президента в настоящее время правительство совместно с бизнес-сообществом разрабатывает проект нового Налогового кодекса. Планируется, что документ вступит в силу с 1 января 2025 года.

Поскольку кодекс является очень сложным, объемным документом, парламенту потребуется много времени, чтобы тщательно и подробно анализировать нововведения, внести соответствующие предложения. А времени остается мало. Поэтому депутаты мажилиса и сената регулярно обращаются с запросами в правительство. В своих запросах депутаты требуют от правительства Бектенова в кратчайшие сроки вынести проект Налогового кодекса на рассмотрение парламента.

Парламентарии в следующем месяце уйдут на каникулы. По словам депутатов, правительство до этого может не успеть внести в мажилис проект нового кодекса. Потому что еще не удалось прийти к соглашению с бизнес-сообществом, решение о снижении налога на старые авто пока находится в подвешенном состоянии.

Перевод Камилы Тузановой

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