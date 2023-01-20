В отношении двух костанайских компаний производителей молочной продукции АЗРК проводит расследование

Департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции РК по Костанайской области проводится расследование.

«Расследование проводится в отношении ТОО «Деп» и ТОО «Милх» по признакам нарушения подпункта статьи пункта 1 статьи 170 предпринимательского Кодекса РК в части антиконкурентных согласованных действий в виде установления и поддержания цен при оптовой реализации молока 2,5% жирности, кефира 2,5% жирности и сливочного масла 72,5% жирности», — говорится в документе, предоставленном департаментов АЗРК РК.

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