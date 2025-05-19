Прогноз погоды по Казахстану на 20-22 мая представили синоптики Казгидромета.
В ближайшие дни на погоду республики будет оказывать влияние циклоническая деятельность, ожидаются дожди с грозами, град, порывистый ветер, шквал, лишь на востоке, 20-21 мая на юге, юго-востоке страны ожидается погода без осадков. Сильный дождь прогнозируется 20 мая ночью в Западно-Казахстанской, 22 мая днем в Актюбинской областях. Пыльная буря на юге, юго-востоке страны. На юго-западе, востоке страны ожидается туман.
Температура воздуха:
- на западе, северо-западе страны понижение днем от 18-28 до 15-25 тепла;
- на севере страны повышение днем от 20-26 до 20-29 тепла;
- в центре, на востоке страны повышение от 20-28 до 22-33 тепла;
- на юге повышение от 25-35 до 28-38 тепла;
- на юго-востоке повышение от 22-30 тепла до сильной жары 30-38 градусов;
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