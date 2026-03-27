В ожидании большой воды: какие работы идут в Костанайской области

В Костанайской области в 2026 году запланирован капитальный ремонт плотины на реке Теректы в селе Коктал Аулиекольского района. Работы будут выполнены в летний период за счёт средств областного бюджета. На эти цели выделено 133,6 млн тенге.
Гидросооружения передают в единую систему
Остальные гидротехнические сооружения (ГТС), находящиеся в коммунальной собственности, планируется привести в порядок после завершения паводкового сезона.
В регионе создана специализированная организация Костанай су қоймалары, которая отвечает за эксплуатацию и управление гидросооружениями.
На сегодняшний день на её балансе находятся 32 ГТС, переданные из различных районов области. В текущем году ожидается передача ещё 30 объектов от акиматов городов и районов.
Очистка рек и профилактика подтоплений
Параллельно ведутся работы по предотвращению паводков. В частности, проводится очистка русла реки Кундызды в районе села Новосёловка Карасуского района.
Проект предусматривает очистку участка протяжённостью 4,2 километра. Подрядная организация удаляет намытый грунт и ил, чтобы снизить риск подтопления населённого пункта.
Общая стоимость работ составляет 232,8 млн тенге. Завершить их планируется до конца текущего года.
Подготовка к паводковому периоду
На время паводков организовано круглосуточное дежурство подрядной организации. Для оперативного реагирования задействована спецтехника — один бульдозер и четыре экскаватора.
Власти отмечают, что принимаемые меры направлены на снижение рисков подтоплений и обеспечение безопасности населённых пунктов региона.
