В ожидании большой воды: Каратомарское водохранилище готово принять паводковые воды

Каратомарское водохранилище намерено без проблем принять паводковые воды. Аким Костанайской области в минувшие выходные проинспектировал, как стратегический объект готов к этому. По предварительным прогнозам, в частности и с российской стороны, в водохранилище придет примерно такой же объем воды, что и в прошлом, сообщает alau.kz

В Костанайской области по всем признакам ожидают большую воду. Количество снега в этом году в 2-3 раза превышает среднегодовую норму, аналогичная ситуация по запасам воды в снеге. В зону риска, по официальным данным, стандартно попадают поселки в Амангельдинском, Наурзумском, имени Беймета Майлина, Федоровском районах и населённые пункты вблизи Аркалыка. Каратомарское водохранилище вмещает в себя до 590 млн кубов. Вода, которую не сможет принять Желкуарское водохранилище в Житикаринском районе, направится в Верхнетобольское, не справится оно — вода пойдет в Каратомарское. В Каратомары при больших сбросах попадает и вода из реки Аят, которая берет свое начало в России. Аят в таких случаях топит село Айет (бывшую Тарановку).

Аким области поручает уже через неделю представить ему точный прогноз, а так же всем службам быть готовыми ко всем погодным явлениям. В Житикаре Архимеду Мухмабетову показали Центральную городскую котельную, которой необходима модернизация. Вложения позволят снизить тариф на тепло для населения.

Глава региона планы коммунальщиков пообещал рассмотреть. Ознакомился Архимед Мухамбетом и с реконструкцией многоквартирного дома в Житикаре. Она началась еще в прошлом году. На все работы планируется затратить 548 млн тенге, сдать квартиры в эксплуатацию намерены в 2022 году.

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