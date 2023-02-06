В ожидании циклона. О погоде на ближайшие три дня

Прогноз погоды озвучили синоптики Казгидромета.

На большую часть Казахстана будет оказывать влияние циклон из районов Средиземного моря, с которым ожидается снег с низовой метелью, 9 февраля на востоке сильный снег, на юге и юго-западе прогнозируются осадки в виде дождя и снега, 09 февраля сильные осадки.

На западе, севере и юге страны ожидается туман, на юге, юго-западе – гололед.

Под влиянием антициклона из районов Европы ожидается понижение температуры воздуха ночью на западе и востоке до 13-21, на севере до 20-28, в центре до 15-26 мороза; днем на западе до 7-12, на севере до 15-20, на востоке и в центре до 10-18 мороза.

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